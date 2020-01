Roma, Fonseca sfida Ronaldo: "Spero che dopo la partita sia arrabbiato..."

VERSO ROMA-JUVE

Paulo Fonseca manda un messaggio al connazionale Cristiano Ronaldo a pochi giorni dalla sfida di campionato tra Roma e Juve: "Cosa gli diro? Non lo so, ma spero che sia arrabbiato dopo la partita - ha detto il tecnico giallorosso - La Juve è una grande squadra, la più forte in Italia insieme all'Inter, sarà una gara dura. Zaniolo ci sarà. De Rossi? Non lo conosco, ma sarebbe bello parlare con un intenditore di calcio come lui".

In vista della sfida ai bianconeri Fonseca è tranquillo: "Sarà come una partita normale, giocheremo contro una grande squadra, ma per noi sarà una gara normale. Juve e Inter sono le squadre più forti d'Italia, non posso dire però chi è più forte. Queste sono le gare che tutti noi vogliamo giocare.

Il portoghese ha svicolato le domande sul mercato ("Siamo attenti, ma non posso dire altro") e ha infine parlato del possibile futuro nello staff tecnico giallorosso di Daniele De Rossi: "Io non lo conosco, però conosco il giocatore ed è stato un grandissimo, che ha appena terminato la sua carriera. È stato un giocatore molto forte, ha avuto una grande carriera e a me piace parlare con tutti i grandi intenditori di calcio".