Roma, Fonseca: "Pronti e motivati per il Napoli, non voglio alibi"

VERSO ROMA-NAPOLI

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro gli azzurri, fondamentale per la Champions: "Veretout e Smalling out"

"Abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti per questa partita difficile e molto importante per noi. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata ed è motivata. Mi aspetto una buona prestazione domani". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca presenta così la sfida contro il Napoli, fondamentale per la corsa Champions: "La squadra sta bene dopo il passaggio del turno ma adesso non dobbiamo pensare più all'Europa League. Quello che abbiamo fatto in Europa è un motivo d’orgoglio per noi. Ora dobbiamo ritornare al campionato”. Out Smalling e Veretout. E sul futuro: "Sono solo concentrato sul presente ed è domani".

"Smalling non dovrà operarsi al ginocchio, con Veretout saranno entrambi fuori dalla partita domani - ha proseguito Fonseca in conferenza stampa - Stanno recuperando bene e a breve torneranno. Chris lo stiamo gestendo giorno per giorno. Quanto sono pesanti le assenze di Mkhitaryan, Smalling e Veretout? Non posso pensare alle assenze, anche se sono giocatori importanti. Devo pensare all'organico che ho a disposizione, poi penseremo a recuperarli quanto prima. Dopo la sosta possiamo averli tutti e tre. Cristante? Sta giocando come difensore centrale e lo sta facendo molto bene, si è sacrificato come altri calciatori. Questo è lo spirito giusto, gioca dove abbiamo bisogno, è lo spirito che vogliamo vedere per questa squadra". Sul Napoli: "Ha battuto il Milan, per me è una delle più forti in Italia. Vogliono avere l'iniziativa e difendono molto bene".