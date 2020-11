Roma, Fonseca: "Non abbiamo fatto nulla per vincere la partita"

Paulo Fonseca non cerca scuse dopo la sconfitta al San Paolo: "Non abbiamo avuto il coraggio di affrontare una squadra come il Napoli. Non abbiamo fatto niente per fare risultato. Non eravamo i migliori del mondo e ora non siamo i peggiori". Il tecnico della Roma spiega l'andamento della partita: "Non abbiamo giocato bene, non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee e loro sono sempre entrati. Non siamo stati mai aggressivi in difesa. Nella ripresa abbiamo iniziato meglio ma poi non siamo andati avanti. Il Napoli è una grande squadra, noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra".

Getty Images