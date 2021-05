Roma, Fonseca: "Momento difficile, non abbiamo avuto la forza per reagire"

QUI ROMA

Il tecnico portoghese: "Le tante assenze hanno pesato in questa stagione"

La Roma incassa a Marassi un'altra sconfitta e Paulo Fonseca alza bandiera bianca. "Abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo subito un gol quasi abituale, dopo non abbiamo avuto la forza per reagire nel secondo tempo - ha spiegato il tecnico portoghese - Il momento è difficile. La sconfitta con il Manchester è stata pesante". Sui tanti infortunati: "Le tante assenze hanno pesato nella nostra stagione". Getty Images

La sua spiegazione sui tanti infortuni stagionali. "Io penso che non è colpa dell’allenamento. Abbiamo solo due giorni tra una partita e un’altra. Non abbiamo tempo per preparare i giocatori che tornano da infortunio. Per il Manchester molti li abbiamo inseriti perchè avevamo pochi giocatori disponibili".

Sul fatto di aver puntato sull'Europa League. "Noi fino a marzo puntavamo su tutti e due i fronti, penso che il problema è che oggi abbiamo giocato senza 10 giocatori. Abbiamo avuto tanti giocatori importanti fuori giocando tantissime partite".

Il tecnico portoghese non può essere soddisfatto. "Io penso che potevamo fare di più. Non abbiamo avuto Smalling nei momenti importanti ne Zaniolo, con loro potevamo fare di più".

Sulla scelta di Fuzato. "Ha fatto una buona partita. Ho parlato con Marco (Savorani ndr), Mirante andava gestito e ho scelto lui".

Il Sassuolo è solo a due lunghezze. "Dobbiamo pensare a noi".