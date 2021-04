Roma, Fonseca: "Mi assumo le mie responsabilità"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta contro il Torino: "Pagate le assenze"

La sconfitta 1-3 in casa del Torino ha compromesso la rincorsa al piazzamento Champions della Roma ora distante otto punti a sette giornate dalla fine del campionato. Contro i granata Fonseca ha cambiato otto elementi nella formazione titolare: "Quando si cambia molto può succedere di avere delle difficoltà. Avevamo alcune assenze, alcuni giocatori erano stanchi dopo l’Ajax. Non deve succedere, ma non è la stessa cosa senza tutti i giocatori”, ha commentato il tecnico lusitano a fine partita.

Qualificazione alla prossima Champions League tutta in salita: "Devo essere onesto, è difficile. C’è la matematica possibilità ma è difficile". Sicuramente meglio in Europa che in campionato: "È vero, devo assumermi le mie responsabilità. È difficile, in campionato abbiamo sbagliato di più".

Sul match l'analisi è chiara: "Potevamo chiudere la partita nel primo tempo e non l’abbiamo fatto, nel secondo tempo il Torino ha giocato bene e ha meritato di vincere". Adesso c'è l'Atalanta: "Sarà una partita difficile, vediamo chi possiamo recuperare”.