Roma, Fonseca: "Giochiamo con fiducia. Futuro? Conta solo il bene della squadra"

QUI ROMA

Tre gol al Parma e la consapevolezza di avere una squadra in crescita anche in chi gioca meno. Paulo Fonseca si gode la sua Roma che gioca, segna e vince: "Abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo e non solo per i tre gol - ha commentato il tecnico giallorosso a fine partita -. Nel secondo tempo abbiamo gestito, ma potevamo anche fare altri gol". La classifica vede la Roma a quota 17 punti, ma il tecnico è in scadenza di contratto: "Non dipende da me, non sono preoccupato per il contratto. Sono concentrato sul fare il mio lavoro al massimo e sono soddisfatto di come sta giocando la mia squadra. Stiamo vincendo ed è la cosa importante, conta solo la Roma".

La Roma ha battuto 3-0 il Parma divertendosi e facendo divertire, con tecnica e qualità come Mkhitaryan: "E' un giocatore intelligente e un grande professionista che può giocare in diverse posizioni. Il suo atteggiamento è un esempio e non sono sorpreso dal suo rendimento". Le risposte positive però sono arrivate anche dalle seconde linee: "La squadra ha fiducia, manca Dzeko che è molto importante per noi, ma ciò che mi rende felice è che pur cambiando giocatori, la nostra identità resta". In gol è andato Borja Mayoral: "Ha fatto una bella partita, lavorando molto per i compagni. Ha fatto un bel gol e ha preso quasi sempre la decisione giusta. Sta crescendo".

ZANIOLO ESULTA: "COMPLIMENTI"

Nicolò Zaniolo esulta per la vittoria della Roma e per la doppietta di Mkhitaryan. Proprio all'armeno è riservato il post del centrocampista azzurro su Instagram, dove ha taggato il trequartista e ringraziato il gruppo per il decimo risultato utile consecutivo: "Complimenti a tutti".