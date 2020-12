Roma, Fonseca: "Bene i tre punti, andava gestito meglio il finale"

QUI ROMA

Paulo Fonseca si gode la vittoria col Torino ma bacchetta i suoi per qualche disattenzione di troppo nel finale di partita: "Cosa mi è piaciuto di più? I tre punti, quello era l'obiettivo - ha detto il tecnico della Roma dopo il 3-1 dell'Olimpico - Abbiamo vinto e abbiamo vinto bene, una partita che non era facile. Nel finale però non abbiamo gestito nel migliore dei modi, potevamo tenere meglio la palla quando loro hanno cominciato a pressare, gli abbiamo dato la possibilità di avvicinarsi troppo e di segnare un gol. La classifica? Siamo soddisfatti, ma il campionato è ancora lunghissimo. Ora dobbiamo solo pensare all'Atalanta". Getty Images

Fonseca si è poi concentrato sull'analisi della prestazione dei singoli: "Pellegrini ha fatto un bel gol e una buona partita, come altre volte. Per me è sempre stato bene. Lui può giocare in due posizioni. Villar si era meritato di giocare anche stasera, quindi ho deciso di confermare sia lui sia Lorenzo più avanti. Poi l'ho abbassato e il gol lo ha trovato quando era a centrocampo, per me può far bene in entrambi i ruoli. Difesa? Il ritorno di Mancini e Smalling è stato importante. Ho deciso di non rischiare Mancini nel secondo tempo perché era ammonito e ho messo Kumbulla, ma sono contento della loro performance".

Anche la presenza dei Friedkin, secondo l'allenatore, sta dando una mano: "È importantissima la loro vicinanza alla squadra, sono qui tutti i giorni e sentire il loro sostegno è positivo per me e per tutta la squadra".

Nessuna fretta e nessuna previsione, infine, sul rientro di Zaniolo: "Dobbiamo aspettare il momento giusto per farlo tornare. Sta recuperando bene, ma bisogna rispettare tutti i tempi di rientro".