Roma: Dzeko: "Riprendere il campionato, ma solo in sicurezza"

ROMA

"Ho fatto la scelta giusta, ma non era difficile. Adesso sono orgoglioso di far parte di questa società che in questi momenti molto difficili fa cose molte importanti per i tifosi e la gente che ha bisogno, noi giocatori siamo a disposizione della società e cerchiamo di dare il nostro aiuto in tutti i modi possibili". Queste le parole di Edin Dzeko, attaccante bosniaco della Roma, in una video-intervista. "Non sono mai stato così tanto a casa e i miei figli ne sono contenti. L'unica cosa positiva è stare a casa con loro", ha aggiunto il capitano della Roma.

Dzeko ha parlato anche della possibile ripresa del campionato: "E' un cosa molto delicata, la cosa più importante è la salute della gente, di tutti noi, in questo momento il calcio non è la priorità, lo sport fa parte delle nostre vita e lo amiamo, ma solo quando la situazione si calmerà e non ci saranno pericoli per tutti noi è giusto finire il campionato, ma solo quando non ci saranno rischi".

E ancora: "Da sei anni sono capitano della Bosnia, ne sono orgoglioso ma è un grande orgoglio anche indossare la fascia dopo Totti e De Rossi ed essere il capitano della squadra di una città meravigliosa. Secondo me in una squadra ci sono più capitani, i capitani sono fuori e dentro il campo", ha concluso.