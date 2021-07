Roma, domani la conferenza stampa di José Mourinho su Canale 20

Giovedì 8 luglio, dalle ore 13.15, in diretta e in chiaro sul canale 20, conferenza stampa da Trigoria per la presentazione del nuovo allenatore della Roma: Josè Mourinho. Inizia quindi l’avventura giallorossa dello Special One - la seconda, in Italia, dopo quella all’Inter - sulla panchina della Roma. Dopo annate deludenti, i tifosi giallorossi aspettano una rinascita e l’arrivo del tecnico portoghese ha ridato entusiasmo a una piazza che si era andata spegnendo.In diretta dal centro sportivo d’allenamento della squadra, spazio alle prime parole di Mou, che daranno il via alla nuova stagione della Roma, e alle domande della stampa presente per l’evento. La conferenza è anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.