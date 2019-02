Roma, Di Francesco: "Sarri? Storia senza senso, solo chiacchiere"

22/02/2019

"La partita più importante è la prossima, e la prossima è quella con il Frosinone - ha aggiunto DiFra -. Abbiamo già dimostrato con il Bologna che prendendo la partita sottogamba si rischiano figuracce". "L'approccio non si può sbagliare anche perché queste sono partite fondamentali", ha aggiunto. "Non sarà una gara facile anche se noi dobbiamo vincere - ha proseguito il tecnico giallorosso - Loro sono una squadra con una identità e un modo di pensare, ma sarà una partita differente da quella con il Bologna, sia per il sistema di gioco che per caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo approcciare la partita con una testa diversa".



Poi qualche battuta sui singoli e qualche indizio sulla formazione che scenderà in campo. "De Rossi giocherà titolare. Oggi si allenerà con la squadra e sarà il nostro capitano. Il sistema di gioco è 3-5-2 a specchio col Frosinone - ha spiegato -. El Shaarawy, Perotti e Kluivert si giocano una maglia. Under non è pronto e non verrà convocato". "Giocheranno alcuni dei diffidati, il concetto sempre sbagliato di questo ambiente è che si pensa sempre alle prossime partite - ha aggiunto DiFra - . Farò un po' di turnover, qualcuno l'ho visto meno lucido".



Capitolo Zaniolo: "Potrebbe anche riposare, non diamo vantaggi a nessuno. Per l'età che ha, ha giocato tantissimo e ha ritmi altissimi, non possiamo pretendere che faccia tutte le partite a un determinato livello, domani è probabile parta dalla panchina". "Zaniolo è un giocatore fisico e non deve stare a terra, poi è vero che in alcune occasioni non è stato tutelato - ha proseguito -. Lui ha molto impeto e ogni tanto è stato giustamente ammonito ma gli hanno anche fischiato pochi falli a favore. In alcuni casi gli avrebbero dovuto dare qualche fallo in più".



Infine su Pastore: "Non sta giocando molto ma si sta allenando molto bene. Al momento faccio delle scelte dal punto di vista tecnico, ma sta facendo bene e si ferma anche più degli altri e domani si potrebbe rivedere. Perotti, invece, sta molto meglio e potrebbe anche essere della partita".