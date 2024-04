Roma, De Rossi: "I primi derby li ho sofferti, ora sono tranquillo. C'è voglia di rivalsa"

VERSO ROMA-LAZIO

Il tecnico giallorosso alla prima stracittadina in panchina: "La stiamo caricando ma senza esagerare"

Roma, ecco la maglia per il derby









1 di 6 © Ufficio Stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo tanti derby vissuti in campo, Daniele De Rossi si prepara a vivere il primo da allenatore della Roma: “Onestamente cambia. Ricordo con piacere il fatto di soffrirlo nei primi anni, entravo in campo teso, poi sono diventato bravo a gestirla, è un vantaggio dell’età, oggi sono abbastanza tranquillo - ha detto alla vigilia - I ragazzi la stanno approcciando bene, lavorano bene, sono sereni. La stiamo caricando al punto giusto, senza esagerare. Abbiamo un passato non positivo nei derby recenti, c’è voglia di rivalsa, ma senza andare oltre. Dobbiamo rimanere lucidi".

Vedi anche Serie A Corsa Champions: Juve, Bologna, Roma e Atalanta al rush finale. Almeno una rimarrà fuori

"Se c'è un derby in particolare che mi è rimasto dentro? Sono tanti. Tante notti fantastiche, altre meno belle. Se giochi 20 anni in un posto non puoi pretendere solo ricordi positivi, oggi è il primo e tendo a ripensare al primo che ho giocato quando Mancini ha fatto gol di tacco. A fine partita pensavo di essere l'uomo più felice al mondo, è stata un'emozione bella, ero un ragazzo giovane. Sono cose che non dimentichi ma in mezzo c'è stato talmente tanto che tirare in ballo solo un episodio è riduttivo".



"Come stanno gli attaccanti? Stanno tutti bene a parte Azmoun. Non si fa comunque gol solo con gli attaccanti, con un solo reparto, ma con tutta la squadra - ha proseguito De Rossi - Abraham? Vediamo l'allenamento e quali saranno le direttive dei medici, se ce lo lasciano convocare o ha bisogno di allenarsi ancora con la squadra. Con infortuni così lunghi ci sono scadenze da rispettare. Che Lazio mi aspetto? Abbiamo poco tempo per fare ipotesi sulla Lazio, ci concentriamo su di noi, conoscendo comunque la filosofia di gioco di Tudor, sapendo che la Lazio non giocherà per 90 minuti come giocava il Verona perché ci vuole tempo. Ma non ci stravolgiamo per gli avversari. Ho una grande stima di Igor. È un allenatore importante con un'idea ben precisa".

"Con la proprietà abbiamo parlato molto spesso del futuro della Roma, di quello a breve termine - ha detto ancora De Rossi - La pausa delle nazionali ci è servita per far quadrare i conti e per capire il futuro nei prossimi due mesi, che è la cosa più importante".