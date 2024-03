Roma, De Rossi avvisa le avversarie di Europa League: "Nessuna sarà felice di incontrarci"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso: "Abbiamo superato due turni difficili, siamo pronti ad affrontarne altri"

© Getty Images La Roma si è qualificata ai quarti di finale di Europa League e De Rossi si gode il traguardo dopo aver eliminato il Brighton di De Zerbi: "I complimenti sono da fare ai ragazzi che all'andata hanno fatto il grosso del lavoro. Abbiamo fatto una prestazione attenta e di personalità, anche se avremmo potuto fare un po' meglio per rifiatare - ha commentato il tecnico giallorosso -. Baldanzi? Lo vedo sempre in allenamento e per me è in grande evoluzione. Alla prima esperienza di questo tipo ha fatto molto bene, ma giorno dopo giorno è sempre più un giocatore da Roma, ma può essere ancora più decisivo".

La Roma ha gestito l'enorme vantaggio dell'andata soffrendo il giusto: "Con la palla potevamo fare meglio anche se è vero che il Brighton te la fa vedere poco. Potevamo attirarli un po' di più per sfruttare le ripartenze, invece abbiamo giocato un po' troppi palloni lunghi. Ogni volta che saltavamo la pressione per loro era difficile prenderci".

In Inghilterra si è vista una squadra brillante dal punto di vista fisico: "I ragazzi li ho trovati in condizione fisica buona e in allenamento tutti, ma veramente tutti vanno forte. Se ti alleni bene poi le prestazioni fisiche le fai e in Europa servono. Bisogna essere più lucidi con la palla perché le qualità le abbiamo" ha proseguito De Rossi a Sky.

Ai quarti di finale ci sarà un avversario di prestigio: "Rispetto agli ultimi anni non è caduta nemmeno una big, ma è normale. Abbiamo già avuto due turni difficili e siamo pronti per affrontarne altri che se da una parte è stimolante, dall'altra ogni tanto vorremmo avere un pizzico di fortuna. Nessuno sarà contento di affrontare la Roma".