Roma, Capodanno con 2.500 tifosi all'allenamento

Primo dell'anno con allenamento a porte aperte per la Roma. Così, sul campo del centro sportivo "Tre Fontane" della Capitale, si sono radunati circa 2.500 tifosi giallorossi. E per premiare l'entusiasmo del popolo della Lupa è intervenuto Paulo Fonseca. che ha voluto ringraziare i presenti dopo oltre un'ora di lavoro sul campo assieme alla squadra (assenti gli infortunati Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore e Kluivert), Fonseca ai tifosi: "Insieme possiamo vincere"

"Tutti insieme siamo più forti, tutti insieme possiamo vincere. Siamo molto contenti di farvi gli auguri qui in questo stadio. Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto, siete sempre fantastici con la squadra e col club. Ci date coraggio e forza, speriamo di rendervi orgogliosi di noi così come noi siamo orgogliosi di voi. Buon anno e forza Roma", ha detto l'allenatore portoghese.

Alla ripresa del campionato, il 5 gennaio, la Roma affronterà allo stadio Olimpico il Torino:. "E' una squadra molto forte. Tutte le squadre e tutte le partite qui sono difficili. Poi ci sarà la Juve? Prima dobbiamo pensare alla partita con il Torino. C'è tempo per pensare alle altre. Sappiamo che è un momento difficile con partite difficili, ma adesso è importante pensare al Torino".