Roma, Camara: auto rubata ai laghetti dell'Eur

IL FURTO

Il centrocampista guineiano in Commissariato con interprete per sporgere denuncia

© Getty Images La settimana è iniziata col piede sbagliato per il centrocampista della Roma, Mady Camara. Tornato nella Capitale vincitore dalla trasferta di Milano contro l'Inter, lunedì scorso ha infatti ricevuto una brutta sorpresa: il furto della sua auto, una Hyundai Ioniq, parcheggiata nei pressi del laghetto dell’Eur in via del Ciclismo. Il guineiano si sarebbe allontanato per circa un'ora e al suo ritorno non avrebbe più trovato la macchina.

Arrivato da poco alla Roma dall’Olympiacos per rinforzare il centrocampo, il classe ’97 di certo si sarebbe aspettato tutto tranne che questo. Secondo quanto riporta Il Tempo, Camara si sarebbe subito recato con un interprete del club in Commissariato per sporgere denuncia. Al momento, però, la Hyundai non è ancora stata ritrovata.

Un episodio che rimanda al tentato furto d’auto subito ormai tre anni fa da El Shaarawy, proprio in zona Eur. In quel caso, però, l'attaccante di Savona era riuscito a bloccare il ladro ricevendo da quest'ultimo una denuncia per aggressione: procedimento archiviato poco tempo dopo.