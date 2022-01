Roma, Calvarese consulente: match analyst per episodi arbitrali e regolamento

roma

L'ex fischietto spiegherà regolamento, protocolli VAR e arbitri a prima squadra, Primavera e formazione femminile

La Roma si affida a Giampaolo Calvarese per aiutare giocatori e staff tecnico a capire meglio episodi arbitrali, il protocollo VAR e il regolamento: l'ex fischietto, 157 presenze in Serie A, è diventato consulente dei giallorossi e già da qualche giorno ha iniziato a confrontarsi a Trigoria con prima squadra, Primavera ma anche con la formazione femminile. Le 'lezioni' vertono sia sull'analisi degli episodi verificatisi nelle partite giocate sia su un approccio più teorico su regolamenti e squadre arbitrali con le quali la Roma dovrà confrontarsi da qui a fine campionato. Getty Images

Una mossa per preparare meglio squadra e staff tecnico sia all'approccio delle partite che al confronto a fine gara su temi arbitrali scottanti, viste le tante polemiche stagionali (basti ricordare il contestato gol annullato ad Abraham contro la Juventus). Calvarese, la cui ultima partita in Serie A era stata lo Juve-Inter 2021 delle polemiche, non avrà un ufficio a Trigoria ma sarà un consulente esterno.