Mancini, gomitata a Kutlu: niente cartellino rosso, polemica social su Orsato

Gianluca Mancini, e di riflesso Daniele Orsato, nel mirino dei social per un episodio accaduto nel primo tempo di Genoa-Roma: il difensore giallorosso, superato da Berkan Kutlu con un tunne, per fermarlo alza il gomito sinistro colpendo al volto il centrocampista rossoblù. Scorrettezza vista dall'arbitro che però si limita ad estrarre il cartellino giallo. Per i tifosi genoani la condotta violenta di Mancini meritava l'espulsione ma la decisione viene convalidata anche perché il VAR non richiama Orsato a rivedere l'azione al monitor, di fatto confermando la scelta del campo. A inizio ripresa José Mourinho ha deciso di sostituire Mancini con Belotti forse anche per evitare che il difensore, già nervoso, rimediasse il secondo giallo.