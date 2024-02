Lukaku, rigori maledetti a Roma: con l'Inter non ha mai sbagliato

TUTTI I NUMERI

Big Rom mai a segno dal dischetto nella Capitale: l'errore in Europa League poteva costare caro ai giallorossi

© Getty Images Ci ha dovuto pensare un grande Svilar a salvare Romelu Lukaku dalla figuraccia in casa Roma nell'ultima notte di Europa League. Big Rom, a secco nel ritorno all'Olimpico per oltre 120 minuti, ha sbagliato nella serie dal dischetto facendosi ipnotizzare da Wellenreuther. Una macchia poi cancellata dal portiere giallorosso, capace di respingere ben due penalty. Resta però il cattivo rapporto tra il Lukaku giallorosso e rigori: fino ad ora infatti, il belga ha sempre sbagliato. Due errori su due: l'altro risale al 5 novembre scorso in occasione di Roma-Lecce (parato da Falcone), match poi finito 2-1 per i capitolini.

Vedi anche roma Roma, De Rossi: "Vittoria meritata, non siamo i brutti anatroccoli"

Il dato fa rumore se prendiamo in considerazione il ruolino totale del bomber: con l'Inter Lukaku è sempre stato preciso (19 centri su 19 tentativi). In carriera inoltre, il 30enne ha sbagliato appena 7 rigori (su 43 tentativi), 2 solo con la Roma. Più di quelli non realizzati nelle precedenti 7 stagioni. Gli altri errori? Con Everton (2), West Bromwich, Manchester United e Anderlecht (1).