La difesa di Fonseca: "Le sconfitte non devono influenzare il futuro"

VERSO ROMA-PARMA

All'Olimpico arriva il Parma e la Roma deve assolutamente ritrovare la vittoria dopo le tre sconfitte consecutive. Fonseca cerca di proteggere i suoi giocatori: "Il problema coinvolge tutta la squadra e non è soltanto legato alla prestazione di qualcuno. Tutti dobbiamo fare meglio e abbiamo le capacità per farlo. Non credo che la situazione societaria possa influire sui risultati. Non è assolutamente nemmeno una questione di carenza atletica. E' un problema di mentalità. Qui ogni sconfitta è vissuta come qualcosa di molto pesante. Bisogna cambiare questo modo di ragionare e fare in modo che non influenzi il futuro".

Sul sistema di gioco Fonseca aggiunge: "Vedremo se continuare con la difesa a tre. Nel caso, vista l'assenza di Smalling, potremo anche schierare Cristante in quel ruolo. Ma non è che la mancanza o meno di un giocatore possa influire sull'impostazione tattica. Zaniolo? Di certo non potrà partire titolare. Non dobbiamo dimenticare il tipo di infortunio che ha subìto".

L'allenatore della Roma ha poi risposto alle domande sul suo futuro: "Non mi dà assolutamente fastidio sentire le voci sul mio possibile sostituto in panchina. Siamo all'inizio di un progetto. Conosco allenatori che hanno vinto tantissimo che nei primi tempi alla guida di una nuova squadra non sono riusciti a ottenere risultati":

Per quanto riguarda il Parma. "E' una squadra che si esalta negli spazi. Sono bravissimi in contropiede e dovremo stare attenti soprattutto ai loro tre giocatori offensivi".