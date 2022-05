L'incubo di Spinazzola è finito: "Attenzione, sono tornato"

ROMA

L'esterno giallorosso ha rivisto il campo contro la Fiorentina dopo dieci mesi di stop per il grave infortunio agli Europei

L'unica bella notizia per la Roma arrivata dalla trasferta di Firenze è stata il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola. A dieci mesi dal grave infortunio rimediato agli Europei inglesi (rottura del tendine d'Achille), l'esterno giallorosso ha giocato solo una manciata di minuti, ma è stato comunque un momento importante. Per lui e per Mourinho, che potrà contare su un nuovo giocatore a pieno servizio dalla prossima stagione. "Attenzione, Spina è tornato", ha scritto in una storia su Instagram.

"E' stato bello, è bello tornare in questa occasione. Sono felice, peccato per il risultato. Ho pensato di non riuscire a rientrare: nei primi 3-4 mesi pensavo di mangiarmi l'infortunio, poi mi ha mangiato lui lentamente. Ora sono qui, felice", le sue parole a completamente di un rientro atteso e voluto con tutte le sue forze.