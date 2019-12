Kolarov, che cecchino: solo Messi meglio di lui sulle punizioni

Il sinistro "educato" di Aleksandar Kolarov non perdona sui calci da fermo. Con la "pennellata" alla Fiorentina l'esterno serbo ha firmato infatti la sua terza rete stagionale su punizione. Un rendimento che lo piazza al secondo posto della graduatoria dei cinque maggiori campionati europei per quanto riguarda i realizzatori da fermo nel 2019/2020. Meglio di lui, finora, ha fatto soltanto Leo Messi, a quota quattro gol in questo avvio di campionato.