Ilary Blasi e l'addio di Totti alla Roma: "Gli farà bene"

03/07/2019

L'addio alla Roma di Francesco Totti è stato un cambiamento epocale per la piazza giallorossa. Un divorzio inaspettato che però non da tutti è stato preso con estrema negatività: "Io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia - ha commentato Ilary Blasi a "Chi" -. Penso che il cambiamento gli possa fare bene, la vedo come una cosa positiva". Al momento dell'addio al calcio la moglie di Totti aveva definito "piccolo uomo" l'allenatore Spalletti.