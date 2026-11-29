Secondo posto ripreso, Lazio nel mirino e, soprattutto, una squadra che segna a valanga. Gian Piero Gasperini ha tutto per essere molto soddisfatto del poker rifilato al Monza, partita delicata dopo la trasferta di Parigi con il Psg: "Il tasto sul quale abbiamo battuto maggiormente in questi giorni è stato proprio questo. Abbiamo evidenziato il fatto che la partita di Parigi ci ha portato sicuramente tanti complimenti, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto contro una squadra straordinaria come il Psg. E questo è andato bene fino a venerdì. Poi, soprattutto ieri e oggi, siamo riusciti a rientrare nella competizione e nel campionato, dove sicuramente in questo momento siamo protagonisti. Questa è una grande motivazione per tutti e il modo in cui abbiamo affrontato la prima parte della partita ne è la dimostrazione. È anche la dimostrazione che questo è un gruppo veramente concentrato, al quale piace giocare a calcio, che aspetta le partite e che trova soddisfazione non soltanto nei risultati, ma anche nelle prestazioni”.