Secondo posto ripreso, Lazio nel mirino e, soprattutto, una squadra che segna a valanga. Gian Piero Gasperini ha tutto per essere molto soddisfatto del poker rifilato al Monza, partita delicata dopo la trasferta di Parigi con il Psg: "Il tasto sul quale abbiamo battuto maggiormente in questi giorni è stato proprio questo. Abbiamo evidenziato il fatto che la partita di Parigi ci ha portato sicuramente tanti complimenti, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto contro una squadra straordinaria come il Psg. E questo è andato bene fino a venerdì. Poi, soprattutto ieri e oggi, siamo riusciti a rientrare nella competizione e nel campionato, dove sicuramente in questo momento siamo protagonisti. Questa è una grande motivazione per tutti e il modo in cui abbiamo affrontato la prima parte della partita ne è la dimostrazione. È anche la dimostrazione che questo è un gruppo veramente concentrato, al quale piace giocare a calcio, che aspetta le partite e che trova soddisfazione non soltanto nei risultati, ma anche nelle prestazioni”.
Allo stadio era presente la proprietà...
"Intanto è una soddisfazione averli riportati allo stadio, perché era un peccato per la proprietà non vivere questo momento positivo della squadra, un momento di incredibile entusiasmo della gente. Averli convinti a venire dopo parecchi mesi è sicuramente un passo molto positivo".
Positiva è anche la crescita di Soulé...
"Io ci metto il lavoro, ma la sua disponibilità è stata totale. L’anno scorso purtroppo ha avuto la pubalgia, mentre quest’anno si è completamente recuperato. Ha giocato dieci partite di alto livello e continua a crescere nelle capacità tecniche. Ormai può giocare a sinistra, in mezzo o a destra, conosce il calcio e, nonostante sia ancora giovane, ha ampi margini di miglioramento".
Unica nota negativa l'infortunio di Malen: come sta?
"Ha preso un pestone sul tendine ed è dolorante. Faceva fatica anche a calzare la scarpa per il dolore che provava. Non c’è alcuna distorsione, è un problema superficiale, ma è uscito per quello. Penso comunque che si tratti di una questione di pochi giorni".
Sul senso di appartenenza
"Indubbiamente è una delle componenti importanti. Loro avvertono non solo l’entusiasmo della gente ma anche come questa gente li ama per quello che esprimono in campo e come appartenenza. Cercano di dare soddisfazioni a questo tifosi che riempiono sempre lo stadio. Si è creata una bella chimica e aiuta me e la gente a inseguire anche le partite non semplici. Su questo ambiente cerchiamo anche di costruire le nostre gare".