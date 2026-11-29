Ivan Juric, tecnico del Monza, commenta così la sconfitta in casa della Roma: "Vado a casa sconfitto, ma contento di come abbiamo affrontato la partita e di come abbiamo creato alcune occasioni. Ci sono tante cose su cui lavorare, ma abbiamo visto dal vivo certe qualità tecniche. La mia squadra può imparare tanto: se vuoi creare giocatori, devi metterli nelle condizioni di crescere. I gol della Roma sono stati tutti di grande qualità". E ancora: "La più forte del campionato? La Roma nettamente superiore. L’Inter l’abbiamo affrontata alla prima giornata, ma anche ieri i nerazzurri sono stati magnifici ieri contro il Genoa. È un bellissimo campionato".