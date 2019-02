Ecco la nuova sede della Roma: l'Eur illuminato di giallorosso

22/02/2019

Due piani nel cuore dell'Eur griffate a tinte giallorosse, che ospiteranno la nuova sede amministrativa della Roma. La società di Pallotta svela, in una serata-evento, con tanto di obelisco illuminato con i colori sociali, la location riservata a dirigenza, reparto commerciale, marketing e biglietteria alla presenza a sorpresa anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del sindaco Virginia Raggi. Il premier, dichiarato tifoso romanista, si è intrattenuto a lungo col vicepresidente giallorosso Baldissoni, l'ad Fienga, Totti e Bruno Conti, prima di sottoporsi al rito della foto di gruppo per la quale si è messa in posa anche la prima cittadina capitolina.



"Chi è più forte in Europa, la Roma o l'Italia? Sono entrambe fortissime - la risposta del premier, che ha ricevuto in omaggio una maglia giallorossa con scritto Conte e col numero 12 -. Sono qui in veste di presidente del Consiglio, ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra c'è, è ricca di giovani, sono fiducioso in vista della Champions League e il campionato è ancora lungo. La mia passione per questi colori è nata ai tempi dell'università e da allora sono diventato anche un po' maniaco. Sono, però, un tifoso anomalo - aggiunge - quando la Lazio gioca bene non sono uno che gufa... E poi, quando si gioca all'estero, le squadre italiane le sostengo sempre".



Il premier si è poi espresso anche sul progetto del nuovo stadio della Roma che sorgerà a Tor di Valle: "Mi sembra migliorato rispetto a quello originale e bisogna fare un plauso al lavoro fatto da questa amministrazione. C'è una grande attenzione del Governo per il progetto dello stadio e per questa grande realtà imprenditoriale. Mi auguro che questo investimento venga presto cantierizzato, vogliamo che il 2019 sia l'anno degli investimenti".