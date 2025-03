Dybala a Roma dopo l'operazione: "Sto bene, ma non so quando tornerò in campo"

Ieri l'operazione al tendine della coscia sinistra lesionato durante la partita contro il Cagliari, oggi il rientro a Roma. Adesso, inevitabilmente, lo sguardo è al futuro immediato e prossimo: il recupero, la riabilitazione, la riatletizzazione e un ritorno in campo a data ancora da definirsi. Ma la Roma aspetta Dybala e Dybala farà di tutto per tornare a dare il proprio contributo ai giallorossi. Appuntamento, in ogni caso alla prossima stagione: "Sto bene, ma non so quando tornerò: i dottori mi hanno detto che posso camminare senza stampelle". Queste le prime parole dell'argentino dopo esser atterrato a Ciampino di rientro da Londra: "Ho sentito Ranieri" ha aggiunto. "Se sarò sabato a Lecce con la squadra? Non lo so, devo parlare con i dottori. Per le altre partite penso di sì". Da giovedì l'argentino sarà di nuovo a Trigoria per la riabilitazione.