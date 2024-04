De Rossi carica la Roma: "A Milano per fare risultato e giocarci la qualificazione"

VERSO MILAN-ROMA

"Voglio tutti al massimo e proiettati sulla gara di giovedì, il derby è ormai alle spalle e non abbiamo più tempo per godercelo"

© Getty Images Passata la "sbornia" del derby, in casa Roma è subito tempo di riordinare le idee e puntare i fari verso un altro avversario. Al netto dello sfottò di Mancini e delle ripercussioni delle ultime ore, giovedì per i giallorossi c'è infatti un altro derby europeo da affrontare contro il Milan. E Daniele De Rossi è già carico e concentrato per il primo round di Europa League contro i rossoneri. Il discorso alla squadra del tecnico subito dopo la vittoria contro la Lazio, del resto, non lascia dubbi sulla voglia di "Mister presente" di continuare a stupire anche fuori dalla Serie A. "Testa immediatamente al Milan, perché possiamo fare risultato a San Siro e giocarci il passaggio del turno - ha detto De Rossi alla squadra stando al Corriere dello Sport -. Voglio tutti al massimo e proiettati sulla gara di giovedì, il derby è ormai alle spalle e non abbiamo più tempo per godercelo".

Poche parole per riportare subito la concentrazione e puntare un nuovo obiettivo. Una gara alla volta, una sfida alla volta. Tutto con le idee molto chiare dal punto di vista tecnico-tattico e caratteriale e con la voglia di strappare una meritata conferma a suon di risultati. Certo, il Milan di questo periodo non sarà un ostacolo facile da superare. Ma DDR ci crede, ha la squadra in mano e l'ambiente tutto dalla sua parte. Un mix devastante che potrebbe esaltare la Roma e rovinare i piani di Pioli per l'Europa.

Soprattutto se Dybala e Lukaku dovessero recuperare il feeling un po' perso nell'ultimo periodo e se Paredes, Pellegrini ed El Shaarawy dovessero alzare i rispettivi standard per centrare una vittoria contro una squadra mai battuta a San Siro negli ultimi sette anni. L'ultimo successo dei giallorossi al Meazza risale il primo ottobre del 2017. Allora il secco 0-2 lo firmarono Dzeko e Florenzi, ma in mediana c'era un superlativo De Rossi a tirare le fila e a guidare la carica. Allora come oggi.