Dall'Argentina: Dybala sarà tra i 35 pre-convocati per i Mondiali

romA

L'ufficializzazione nei prossimi giorni. L'attaccante della Roma è alle prese con una lesione al retto femorale sinistro

© Getty Images La notizia arriva dall'Argentina: Paulo Dybala verrà inserito dal ct Scaloni nella lista dei 35 pre-convocati per i Mondiali, che verrà ufficializzata nei prossimi giorni. Un primo step che lo stesso calciatore si aspettava dopo i diversi consulti telefonici avuti sia con Scaloni che con il suo collaboratore Walter Samuel. L'attaccante della Roma è alle prese con una lesione al retto femorale sinistro rimediata nella partita di campionato contro il Lecce. Il suo ritorno in campo è previsto tra 4-6 settimane.

Le convocazioni definitive arriveranno solo a sette giorni dall'inizio dei Mondiali, che scatteranno il 20 novembre. Quella di Dybala sarà comunque una corsa contro il tempo. Per capire con più precisione l'andamento del recupero dalla lesione al retto femorale sinistro bisognerà aspettare i nuovi controlli, fissati per la prossima settimana. "Come sta Dybala? Sta bene come può stare un giocatore infortunato, è motivato e positivo. Piano piano vediamo come vanno le cose. Speriamo che tutto vada bene", ha detto il gm della Roma Tiago Pinto.