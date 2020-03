Coronavirus, la Roma distribuisce kit di aiuto ai tifosi over 75

La Serie A è ferma per l'emergenza coronavirus, ma la Roma resta sempre vicina ai suoi tifosi, Soprattutto a quelli che hanno maggior bisogno di aiuti in questo momento di isolamento forzato. Il club giallorosso ha iniziato infatti a distribuire un kit speciale ai propri supporter over 75. Nel pacco, consegnato rigorosamente con dei furgoncini Ape giallorossi, ci sono prodotti alimentari, gel disinfettante per le mani, mascherine e una sciarpa della squadra.