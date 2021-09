Conference League, Zorya-Roma 0-3: giallorossi implacabili in Europa

ZORYA-ROMA 0-3

Quarta vittoria su quattro partite ufficiali nella nuova competizione: El Shaarawy, Smalling e Abraham stendono gli ucraini

La Roma va a prendersi la quarta vittoria su quattro match disputati in Conference League; la seconda nel girone di qualificazione. Lo Zorya viene steso in casa 3-0. El Shaarawy apre le danze al 7’, su assist di Darboe; il colpo di testa di Smalling vale il raddoppio al 66’, mentre un rimpallo favorevole spiana la strada al tris di Abraham (68’). Giallorossi in testa a punteggio pieno nel gruppo C, con 2 punti in più rispetto al Bodo/Glimt secondo. Getty Images

LA PARTITA

Il derby può essere ora messo (quasi) definitivamente alle spalle. La Roma si conferma nel suo percorso netto in questa Conference League, nella quale ha totalizzato quattro successi su quattro (compresi i due preliminari contro il Trabzonspor), frutto di 13 gol segnati e 2 subiti. Nella seconda giornata del gruppo C, alla Slavutych Arena, anche lo Zorya deve arrendersi davanti allo strapotere degli uomini di Mourinho.

Subito giallorossi in vantaggio al 7’: l’assist illuminante di Darboe innesca con un filtrante la corsa di El Shaarawy, il quale dribbla il portiere e conclude a porta vuota. Lo stesso Faraone si mette in proprio poco dopo: sterzata, accentramento e tiro a giro al limite della perfezione. Matsapura compie una prodezza. Alla mezz’ora la Roma ci costruisce una palla gol colossale per chiudere subito i conti: Pellegrini prende in controtempo la difesa ucraina e imbecca la corsa di Shomurodov, che prova l’infilata a tu per tu col portiere ma si fa deviare il tiro da un altro miracolo di Matsapura. Un bolide dalla distanza (che termina alto alto) da parte di El Shaarawy chiude il primo tempo.

Lo scontro diretto tra l’italo-egiziano e il portiere dello Zorya prosegue a inizio ripresa: un pessimo retropassaggio di Favorov consente a El Shaarawy di piombare sulla traiettoria del pallone, ma Matsapura anticipa il Faraone in uscita disperata. Dopo nemmeno 60 secondi dal suo ingresso in campo, Abraham colpisce il palo. Ma la Roma chiude comunque i conti al 66’: Cristante fa sponda sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Smalling appoggia di testa sul secondo palo. Due minuti più tardi Abraham firma il tris dopo un rimpallo fortuito che aveva a sua volta seguito una triangolazione nello stretto tra Pellegrini e Zaniolo. Il prossimo avversario sarà il Bodo/Glimt, che ha pareggiato 0-0 contro il CSKA Sofia e che quindi ora è dietro di 2 punti nel girone rispetto ai giallorossi.

LE PAGELLE

El Shaarawy 7 – Pronti, via e il Faraone si mette subito in risalto con la rete che sblocca il match dopo nemmeno 7 minuti di gioco. È poi letteralmente scatenato a cavallo dei due tempi.

Abraham 7 – Neanche il tempo di entrare in campo al posto di Shomurodov che l’attaccante ex Chelsea colpisce un clamoroso palo; pochi minuti troverà anche lui la soddisfazione del gol.

Smalling 6,5 – Non segnava in gare ufficiali dal 29 luglio 2020 e meritava di tornare in rete dopo un’ultima stagione non particolarmente fortunata.

Shomurodov 5,5 – Per quanto il portiere avversario compia una prodezza, l’attaccante uzbeko avrebbe certamente potuto fare molto di più per segnare lo 0-2 nel primo tempo.

Matsapura 7 – Almeno tre grandi parate tengono in partita la sua squadra. Almeno fino a metà esatta della ripresa.

IL TABELLINO

ZORYA-ROMA 0-3

Zorya (4-3-3): Matsapura 7; Favorov 5,5 (47’ st Snurnitsyn sv), Imerekov 5, Cvek 5,5, Khomcenovskyi 5,5; Buletsa 5 (24’ st Dal Bello Fagundes 6), Nazaryna 6, Kochergin 5,5; Kabaiev 5,5 (38’ st Lunyov sv), Gromov 6 (47’ st Owusu sv), Sayyadmanesh 5,5 (24’ st Zahedi 6). A disp.: Zhylkin, Alefirenko, Gladky. All. Skrypnyk 6

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Calafiori 6, Smalling 6,5, Kumbulla 5,5, Ibanez 6; Cristante 6, Darboe 6,5 (29’ st Diawara 6); El Shaarawy 7 (33’ st Mayoral 6), Pellegrini 6,5 (32’ st Villar 6), Carles Perez 5,5 (17’ st Zaniolo 6); Shomurodov 5,5 (17’ st Abraham 7). A disp.: Fuzato, Bove, Mancini, Mkhitaryan, Reynold, Vina, Zalewski. All. Mourinho 6,5

Arbitro: Godinho (POR)

Marcatori: 7’ El Shaarawy (R), 21’ st Smalling (R), 23’ st Abraham (R)

Ammoniti: Kumbulla (R), Rui Patricio (R)