Boniek: "Non scommetterei nemmeno una lira sulla Roma". Perotti risponde: "Qua si parla troppo"

29/06/2019

Una bocciatura totale da parte di un ex che ha vestito la maglia della Roma per tre stagioni (dal 1985 al 1988). Interpellato sulle prospettive del club capitolino, Zibie Boniek è stato tranchant. "La Roma del futuro è una scommessa o ci sono delle certezze? Io alla prima corsa ho scommesso 20 euro sul 6 e sul 3 (i cavalli, ndr) e sono arrivati il 6 e il 3. Sulla Roma oggi non scommetterei neanche una lira", ha detto il presidente della federcalcio polacca intecettato dai microfoni di Radio Radio all'Ippodromo Capannelle mentre aspettava che uno dei suoi cavalli gareggiasse nel Gran Premio Triossi. Parole nette che non sono per niente piaciute a Diego Perotti. L'ala argentina in una story su Instagram ha replicato in maniera lapidaria ("Si parla troppo qua") manifestando tutto il suo disappunto. Il 30enne ha preso così le difese della squadra in un nomento non semplicissimo per l'ambiente dopo gli addii di De Rossi e Totti e le imporetanti cessioni in dirittura d'arrivo (Manolas al Napoli e Dzeko all'Inter).