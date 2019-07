Boca, è De Rossi-mania: forse presentazione alla Bombonera

17/07/2019

A Buenos Aires tutti pazzi per Daniele De Rossi. Il Boca sta preparando i documenti per il trasferimento dell'ex capitano giallorosso e, salvo sorprese, nelle prossime 48 ore l'affare dovrebbe essere chiuso. Poi Daniele volerà in Argentina per abbracciare i suoi nuovi tifosi. E si preannuncia una grande accoglienza, col club che sta pensando di presentare De Rossi in grande stile a La Bombonera. Tutto con un sogno nel cuore: la Copa Libertadores.