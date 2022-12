Atterrato a Fiumicino: il ritorno del campione del mondo Dybala 

ROMA

Il fantasista argentino è pronto a mettersi a disposizione di Mou dopo la splendida avventura di Qatar 2022

Vedi anche roma Mourinho riabbraccia il "talismano" Dybala Paulo Dybala è atterrato questa mattina presto all'aeroporto di Fiumicino di Roma pronto per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato. Il campione argentino si è tolto diversi giorni di ferie pur di mettersi subito a disposizione di Mourinho e nel pomeriggio riprenderà ad allenarsi per farsi trovare pronto per il Bologna. I giallorossi potranno così contare su un giocatore carico di entusiasmo dopo aver conquistato con la sua Argentina il titolo di campione del mondo in Qatar.

Nonostante sia arrivato all'alba dopo circa 13 ore di volo, Dybala si è subito mostrato disponibile con i tifosi che gli hanno chiesto l'autografo. A Fiumicino è stato accolto da due addetti alla sicurezza della Roma e da un minivan. Non ha parlato con i giornalisti presenti all'areoporto e si è limitato a rispondere "sì" alla domanda se per caso avesse parlato con Mourinho. Dopo qualche ora di riposo a casa, il neo campione del mondo sarà a Trigoria per prepararsi alla partita di mercoledì prossimo contro il Bologna.