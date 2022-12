Amichevoli, Roma-Casa Pia 1-0: El Shaarawy fa sorridere Mou

L'AMICHEVOLE

I giallorossi si riscattano, dopo il netto e sorprendente ko contro il Cadice: l'ex Milan e Monaco corona col gol una grande prestazione, Pellegrini out per infortunio

Dopo il sorprendente 0-3 contro il Cadice, la Roma si riscatta nel ritiro portoghese: i giallorossi sconfiggono 1-0 il Casa Pia, rivelazione del campionato portoghese col suo 5° posto (da neopromossa), grazie al gol di El Shaarawy. In un primo tempo a senso unico, la Roma spinge sin dall'avvio: Ibanez si vede annullare un gol per fuorigioco, mentre El Shaarawy ha ha grandi chances per il vantaggio. Mourinho trema alla mezz'ora, quando Lorenzo Pellegrini chiede il cambio e deve lasciare il campo, ma l'allarme sembra già rientrato: solo una forte contusione alla tibia per il capitano giallorosso, che verosimilmente sarà out a scopo precauzionale giovedì contro l'Rkc Waalwijk. Al 34', dopo l'ennesima azione offensiva, la Roma passa: fa tutto El Shaarawy che s'invola, rientra sul destro e beffa il portiere con un preciso rasoterra. João Bravim, estremo difensore del Casa Pia, ha modo di rifarsi al 43': un suo grande intervento evita il raddoppio di Zaniolo. I ritmi crollano nella ripresa, visti i numerosi cambi e i continui stravolgimenti tattici: Filipe Martins ne effettua addirittura dodici, sostituendo il subentrante Godwin dopo un suo intervento pericoloso, mentre Mourinho inserisce Spinazzola e Abraham. Sono poche le occasioni, con Ibanez vicino al raddoppio e il primo squillo del Casa Pia con Soares. Finisce dunque 1-0 ad Albufeira, con la Roma che riscatta il tonfo contro il Cadice e sorride per le ottime prestazioni di Zaniolo ed ElSha.