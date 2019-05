"Io non volevo", l'abbraccio Totti-De Rossi diventa virale

28/05/2019

Le immagini del suo giro di campo e del bacio inginocchiato sotto la Curva Sud nel giorno del suo addio alla Roma sono ancora vive nella memoria, così come il lungo abbraccio con Totti a bordocampo, ma ora si aggiunge un nuovo capitolo al lungo addio di Daniele De Rossi ai colori giallorossi. "Io non volevo" sono le parole che sembra di sentire in un video che nelle ultime ore sta diventando virale nella Capitale, una frase che avrebbe pronunciato il Pupone alla fine di Roma-Parma e che confermerebbe come l'ex numero 10 fosse contrario alla scelta del club di non rinnovare il contratto di DDR.