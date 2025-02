Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala, uscito per infortunio durante la gara d'andata del playoff di Europa League contro il Porto. L'argentino si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno riportato solo una forte contusione. Precauzionalmente Dybala non disputerà la sfida contro il Parma, ma tornerà a disposizione per il ritorno contro i lusitani.