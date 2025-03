Roma, Shomurodov: "Vittoria importante. A Bilbao vietato rilassarsi"

Un gol allo scadere che ha fatto letteralmente impazzire l'Olimpico. Eldor Shomurodov è stato il match winner per la Roma che vince 2-1 contro l'Athletic e ora può guardare con più fiducia al ritorno. Queste le parole dell'attaccante uzbeko a fine partita: “È importante vincere. Dico sempre la stessa cosa. Per me è importante segnare ma ancor di più che la Roma vinca. Non ci possiamo rilassare perché la partita di ritorno, fuori casa, sarà difficile. Adesso prepariamo la prossima partita di campionato con l’Empoli”. Poi Shomurodov ha parlato di Ranieri, allenatore che ha avuto anche in passato al Cagliari, e della fiducia che gli sta dando con tanti minuti in campo: "Siamo una famiglia. Per questo tutti qui stanno bene. Il mister ci trasmette fiducia e ci fa sempre giocare tutti, anche questo è importante”. Poi una riflessione sulla gara di ritorno: "Abbiamo vinto, ma può essere un pericolo: non possiamo rilassarci, dobbiamo prepararla con la testa, tranquilli e cercare di vincere anche là”.