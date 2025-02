A due giorni dalla prima delle due sfide con il Porto, Ranieri rischia di perdere Devyne Rensch sulla fascia destra. Il giocatore oggi ha svolto lavoro differenziato per via di un lieve stiramento dell'adduttore destro ed è in dubbio per la gara di giovedì. Nessun problema per Hummels e Paredes, tornati ad allenarsi in gruppo dopo i giorni di vacanza concessi da Ranieri.