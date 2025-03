Roma, Ranieri: "Per Dybala ci vorranno meno di sei mesi"

"Dybala sta molto bene, è soddisfatto di com'è andata l'operazione. Ora deve solo aspettare". Lo ha detto Claudio Ranieri nella conferenza stampa prima della gara con il Lecce. "Il nostro staff medico farà di tutto per metterlo nelle migliori condizioni senza affrettare i tempi o ritardarli - ha aggiunto -. E' un tendine usato spesso per fare il crociato per il quale servono sei mesi di tempo. Ma in questo caso non essendo il crociato il problema, i mesi dovrebbero essere meno. Siamo fiduciosi". Parlando dei possibili sostituiti già per la gara di sabato ha spiegato: "Aspettate e lo vedrete, ho diverse soluzioni. Chi è andato in nazionale è tornato con tanta voglia e questo mi fa piacere. Non c'è un favorito per sostituire Dybala, c'è solo l'allenamento". Ranieri ha poi concluso parlando di Pellegrini e di come possa esser centrale senza la Joya. "Lo saranno tutti, non solo Lorenzo - ha detto -. Poi ho avvisato i ragazzi che non essendoci le coppe giocheranno in 15-16 e sarò l'allenamento a dirmi chi saranno".