Roma, parla Fonseca: "Non c'è alcun caso Zaniolo"

VERSO ROMA-FIORENTINA

Prima di tutto il campionato, poi l'Europa, senza dimenticare che la squadra ha bisogno di rifiatare. Ma in casa Roma non ci sono nodi da sciogliere, dice Paulo Fonseca in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina: "Per me non c’è nessun caso. Questo tipo di problemi ci sono in tutte le squadre. Abbiamo parlato, va tutto bene”, dice riferendosi a Zaniolo. “La squadra è in un buon momento, tatticamente e fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere. E’ importante che adesso pensiamo solo al campionato e alla Fiorentina e dobbiamo mantenere la stessa ambizione avuta nelle ultime partite", ha spiegato il tecnico portoghese.

"Abbiamo cambiato il modulo rispetto alla gara di andata e la Fiorentina è in un ottimo momento, non hanno perso le ultime sei partite e sta giocando molto bene. Sarà una partita diversa rispetto all'andata, sarà un match difficile", ha aggiunto.

La Roma è a caccia del quinto posto e la corsa è contro il Milan per un posto in Europa League senza passare per i preliminari: "Questo con la Fiorentina è un match point per il quinto posto? Non so se il calendario della Roma sia più facile. L'importante è vincere domani, vogliamo farlo".

Dopo alcuni spezzoni di partita c'è l'ipotesi di Zaniolo schierato dal primo minuto ma Fonseca sembra cauto: "Vediamo domani, non possiamo dimenticare non si e' allenato poco prima della partita contro la Spal. E' importante gestire bene la situazione dopo sei mesi di infortunio".

In merito a Smalling e al rischio di non potere essere scioperato pper l'Europa League qualora non venisse prolungato il prestito Fonseca ha risposto: "Sono focalizzato per la partita della Fiorentina. Non ho assolutamente pensato all'Europa League". Fonseca, infine, esclude anche che ci siano problemi con Dzeko, su cui tornano voci di mercato: "Sta bene, non è scontento. E' molto motivato e questo è molto importante per me".