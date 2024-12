Roma, Paredes: "Mando un abbraccio a Bove, se ci penso mi vengono i brividi"

Il primo pensiero di Leandro Paredes dopo Roma-Atalanta è per Edoardo Bove: "Stavo guardando la partita, non capivo cosa stesse succedendo ma se ci penso mi vengono i brividi - le sue parole a Dazn -. Bisogna mandare un abbraccio a lui e alla sua famiglia che ha vissuto un brutto momento. La partita con l'Atalanta? Abbiamo fatto bene fino al momento del gol loro. Dispiace per come è andata, l’episodio ha deciso la partita ma bisogna guardare avanti e pensare alla prossima. Dobbiamo ripartire da questa prestazione e da quello che ci chiede il mister. Da domani dobbiamo pensare alle prossime partite. Non era facile fare una partita così contro l’Atalanta. Sicuramente gli applausi del pubblico fanno piacere, bisogna ringraziare i tifosi perché non è facile che cantino fino alla fine in questo momento. In altre città non succedono queste cose. Loro stanno vedendo una Roma cambiata".