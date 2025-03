Non arrivano buone notizie per la Roma a riguardo di Paulo Dybala. L'argentino è stato fermato dall'ennesimo problema muscolare, che lo terrà fermo un mese. Le speranze di riaverlo per il derby pre-pasquale sono poche, ma si teme che l'attesa possa andare anche oltre. Dybala dovrebbe sottoporsi a nuovi accertamenti a brevi per capire quale sia la reale situazione fisica. Lo riferisce il Corsera.