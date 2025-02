"Importante aver fatti un altro cleen sheet, soprattutto perché era difficile. Ci siamo riusciti e abbiamo vinto 1-0, risultato importante per la classifica". Così il difensore della Roma, Evan Ndicka, a Dazn, dopo la vittoria sul Venezia. "Come è allenarsi con Dybala? Vinco sempre in allenamento. Lo alleno così poi fa bene in partita. Mi piace giocare con giocatori forti come lui, questo mi fa crescere", ha aggiunto.