Intervenuto nel post-partita, Evan Ndicka ha commentato il suo presunto fallo su Bisseck nel corso di Inter-Roma: "Per me non è rigore, lui un difensore e fa la stessa cosa. Siamo a due metri dalla porta, la mia è una marcatura a uomo. Non lo posso considerare un fallo. Per me è un normale duello in area, non si può fischiare sempre".