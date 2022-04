Roma, Mourinho: "Vittoria sofferta ma meritata. Non credo al 4° posto"

QUI ROMA

Il tecnico della Roma dopo il successo con la Salernitana: "Difficile giocare dopo le Coppe"

Una vittoria acciuffata in extremis, quando la beffa sembrava concretizzarsi. Ma la Roma, con Perez e Smalling, è riuscita a rimontare e prendersi tre punti pesanti contro una buona e volitiva Salernitana. Una vittoria che permette ai giallorossi di tenere il passo della Juve e restare a cinque punti dalla zona Champions. Un obiettivo a cui però Mourinho - forse scaramanticamente - dice di non credere: "No, non posso crederci perché la Juve è troppo forte per lasciare perdere questa distanza. È un grande campionato tra il 5° e l'8° posto, ci siamo noi e l'Atalanta. Poi qualcuno pensava che dopo il derby la Lazio sentisse troppo quella sconfitta ma ha fatto due vittorie di fila, anche se con fortuna e con le decisioni arbitrali. La Fiorentina è fantastica, grande vittoria a Napoli. C’è un campionato tra il 1° e il 4° posto, e un altro tra 5° e 8° posto".

Poi Mourinho ha analizzato la partita contro la Salernitana, un match decisamente difficile: "Squadra stanca, non è facile giocare giovedì e domenica. Sicuramente Gasperini pensa lo stesso, soprattutto quando giochi in trasferta e poi devi viaggiare, è dura. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, poi nel secondo tempo ho fatto cambi che hanno dato energia. La Salernitana ha dato tutto quello che aveva con grande onore e voglia. Per loro è anche difficile sostenere l’intensità difensiva per 90'. Alla fine penso che meritiamo la vittoria, perché siamo la squadra che anche non giocando bene ha voluto veramente vincere la partita fino alla fine".

