Roma-Monza, striscione fascista in Curva Sud: i versi tratti dal brano “Er cammerata”

"Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!". È lo striscione fascista apparso in occasione di Roma-Monza all'Olimpico in Curva Sud ed esposto e ostemtato senza vergogna. Il messaggio non è passato inosservato soprattutto sui social. Infatti, la frase riportata dalla Curva Sud è stata ripresa dalla canzone di estrema destra 'Er cammerata', realizzata dal gruppo "Innato senso di Allegria", un gruppo musicale “identitario” legato all’estrema destra, che nel 2007 ha pubblicato l’album 'Quando c’era lui'. I riferimenti non sembrano essere casuali, soprattutto dopo il caso dell'adesivo antisemita esposto al Tardini nel match contro il Parma.