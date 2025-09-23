Logo SportMediaset
Calcio

Afghanistan, il presidente della federazione accusato di corruzione

23 Set 2025 - 16:30

Il presidente della Federazione calcistica afghana (AFF), Mohammad Yousef Kargar, è stato accusato di aver chiesto una tangente di 10.000 euro per garantire a un giocatore la convocazione in nazionale. Le accuse emergono da alcune registrazioni audio trapelate, in cui Kargar discuterebbe con il fratello di Nesar Ahmad Mehman - calciatore della seconda divisione australiana - sulle modalità di trasferimento del denaro. Kargar ha respinto ogni addebito, parlando di "cospirazioni e invenzioni". Nei file, diffusi da Afghanistan International TV, emittente con sede a Londra e bandita dai talebani, si sentirebbe Kargar chiedere che il pagamento venga inviato a un suo stretto collaboratore. In una delle conversazioni il presidente afferma: "Una volta arrivato sabato, informerò l'allenatore e potremo procedere con gli accordi". E ancora: "Diremo che sono stati donati 10.000 dollari alla nazionale. Tuttavia, il giocatore verrà comunque selezionato. In futuro stabiliremo un protocollo di un anno". Kargar avrebbe anche fatto riferimento alla possibilità di inserire Mehman nella formazione per la partita contro la Siria, in programma a giugno, dopo l'impossibilità di impiegarlo nell'amichevole contro il Myanmar. Nesar Ahmad Mehman, in forza agli Stockton Sharks in Australia, era stato notato alla fine del 2024 durante un torneo della diaspora afghana a Melbourne. Successivamente, Kargar lo aveva invitato a partecipare al ritiro della nazionale in Thailandia, inviando una lettera ufficiale al suo club. 

