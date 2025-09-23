Roma, i convocati per il Nizza: out Dybala, torna Wesley

Mercoledì alle ore 21 la Roma in campo in casa del Nizza per la prima partita del girone di Europa League. Gasperini ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta: restano a Trigoria Dybala, che oggi ha svolto ancora lavoro differenziato, e Bailey che sta smaltendo una lesione miotendinea al retto femorale destro. Rimane a Roma anche Ziolkowski, che deve scontare un turno di squalifica rimediato con il Legia Vasavia nei playoff per l'accesso alla Conference League. Tornano in gruppo Hermoso e Wesley, entrambi recuperati dopo il forfait nel derby di domenica scorsa.