Entusiasmo Juve, Stadium sold out per l'Atalanta

C'è grande entusiasmo intorno alla Juventus di Igor Tudor, reduce dal pareggio contro il Verona ma ancora imbattuta dopo cinque gare ufficiali e al secondo posto in classifica. Il club bianconero ha annunciato il "tutto esaurito" all'Allianz Stadium per la gara di sabato pomeriggio alle 18 contro l'Atalanta di Ivan Juric. Per chi non ha trovato il biglietto, però, c'è ancora speranza: "Gli abbonati "Full" e "Star" possono ancora rimettere in vendita il proprio posto; il consiglio, dunque, è sempre quello di continuare a monitorare l'Official Ticket Shop Juventus perchè potrebbero tornare in disponibilità ulteriori posti da acquistare" sottolinea il club in una nota.