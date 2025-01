Roma-Lazio, forze dell'ordine impediscono a tifoserie di muoversi

Lo schieramento delle Forze di Polizia a delimitare il confine delle aree rispettivamente destinate a ciascuna tifoseria, così come già pianificato nelle ore antecedenti dalla Questura, ha consentito di impedire l'avanzare del gruppo dei tifosi romanisti, così come dei sostenitori laziali, ciascuno dei quali è rimasto nella posizione iniziale. Le forze dell'ordine hanno registrato la presenza di circa 300 persone, rispettivamente attestate in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. In entrambi i casi, molti dei componenti dei gruppi era travisato, indossando caschi e in possesso di oggetti atti a offendere.