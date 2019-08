Dopo le accuse di Karsdorp, passato in prestito al Feyenoord, ecco arrivare le critiche dell'agente di Robin Olsen alla Roma, colpevole di essersi affidata ad intermediari per cedere il portiere: "In primo luogo, non ho mai incontrato la Roma - le parole di Hasan Cetinkaya - . Non ho mai parlato con nessuno, nemmeno dell'ingaggio. La Roma si è occupata dell'operazione con il Montpellier attraverso degli intermediari e l'accordo è saltato per colpa loro, hanno chiesto troppo per le commissioni. Sfortunatamente funziona così in Italia".